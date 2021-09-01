Лавров: с Россией нельзя разговаривать с позиции "учителей", как это делает Запад

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Западные страны не в праве вести диалог с Россией с позиции "учителей", РФ стремится выстраивать только равноправные отношения с другими государствами. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Мы никогда не стремились ни к какой конфронтации, ни к самоизоляции тем более и открыты к взаимодействию с теми же западными странами, если они изменят свой подход и перестанут выступать в качестве учителей, которые знают все и которые безгрешны, а вот Россия является учеником, который должен выполнять домашнее задание. Так нельзя разговаривать вообще ни с кем, а с Россией тем более", - сказал он.

Как отметил министр, РФ в равной степени стремится к укреплению суверенитета и выстраиванию доброжелательных отношений со всеми странами. "Наши планы опираются на твердую поддержку населения нашей страны курса на укрепление суверенитета РФ, ее курса на добрососедство со своим окружением и на развитие добрых отношений со всеми, кто готов это делать честно, на равноправной основе", - добавил Лавров.