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Лавров заявил, что Россия не раз выражала готовность восстановить дипотношения с Грузией

Глава МИД РФ указал, что очень любит Грузию, несмотря на отсутствие дипломатических отношений с этой страной

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на отсутствие официальных межгосударственных дипломатических отношений с Грузией.

"Что касается Грузии, у нас отношений практически нет. Они, по сути дела, разорваны по инициативе Тбилиси. Мы не раз выражали готовность восстановить их", - сказал он, выступая в среду перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Глава МИД РФ сообщил, что, несмотря на практически полное отсутствие дипломатических отношений с Грузией, у Москвы и Тбилиси есть обоюдные сферы интересов, а сам он очень любит эту страну.

"Есть у нас, конечно же, торговля. Кстати, немалая, мы одни из ведущих торговых партнеров Грузии. Есть поток туристов, наши люди любят посещать Грузию, я сам очень люблю эту страну", - заявил министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГрузияРоссия
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