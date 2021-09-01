Памфилова сообщила, что 58% членов избиркомов по всей России привиты от коронавируса

МОСКВА, 1 сентября августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что на данный момент 58% сотрудников избирательных комиссий по всей стране вакцинировались от коронавируса.

"Что касается вакцинации, процесс последовательно идет: 58% [членов комиссий] у нас фактически вакцинировались в среднем по России", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По ее словам, во многих региональных избиркомах число вакцинированных "точно превышает 70%, а еще в ряде субъектов - 80%".

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.