Досрочные выборы Госдуму пройдут на 95 участках за рубежом

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду принял постановление о проведении досрочного голосования на 95 зарубежных участках в 55 странах в ходе выборов депутатов Госдумы в сентябре.

"Исходя из географических, климатических, религиозных особенностей в различных странах, графика праздничных и рабочих дней в этих странах, МИД обратился в ЦИК для согласования решения о досрочном голосовании в отдельных странах для отдельных групп избирателей. Данный список включает две страны, где предлагается организовать досрочное голосование для всех избирателей, это Катар и Оман", - сказал член ЦИК Евгений Шевченко.

Он добавил, что "для отдельных групп избирателей предлагается провести досрочное голосование на 93 избирательных участках в 53 странах". "Подавляющее большинство из этих комиссий будет работать один день", - отметил член ЦИК.

Согласно законодательству, 3 сентября начнется досрочное голосование на выборах в Госдуму для групп российских избирателей на зарубежных участках. Ранее в ЦИК сообщали, что россияне, которые будут находиться за рубежом с 17 по 19 сентября, смогут проголосовать на одном из 348 избирательных участков, расположенных в 143 странах. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.