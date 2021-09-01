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Отставки и назначения

Путин назначил нового посла России в Уганде

Должность занял Владлен Семиволос

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил Владлена Семиволоса чрезвычайным и полномочным послом в Республике Уганда. Указ главы государства опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Другим указом Путин освободил Александра Полякова от должности главы российской дипмиссии в Уганде и по совместительству в Республике Южный Судан.

Поляков занимал пост посла РФ в Уганде с 2016 года.

Владлен Семиволос родился в 1961 году, на дипломатической службе с 1983 года, в разные годы был послом РФ в Брунее и заместителем директора Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУгандаРоссияОтставки и назначения
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