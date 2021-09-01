Матвиенко считает прогрессивным избирательное законодательство в России

ПЕНЗА, 1 сентября. /ТАСС/. Избирательное законодательство России является прогрессивным и соответствует всем мировым стандартам. Такое мнение высказала в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Пензу.

"Наше избирательное законодательство объективно сегодня очень прогрессивное, соответствующее всем стандартам. Некоторые оппоненты упрекают нас, что выборы три дня. В Америке месяц выборы идут, электронное голосование, по почте. В каждой стране свои традиции. Очень много стран, где несколько дней [идут выборы], потому что так людям удобно", - сказала Матвиенко. При этом она подчеркнула, что в России предусмотрены серьезные меры контроля в ходе проведения выборов.

По словам Матвиенко, главная задача местных властей сейчас - убедить людей прийти на выборы. "14 партий участвуют в выборах в Государственную думу. Каждый может найти себе партию, за которую он хотел бы проголосовать", - добавила она.

Матвиенко считает, что с 90-х годов "люди научились различать обещания от реальных дел". "Надо просто с людьми говорить, никого не сгонять, убеждать, что от их голоса зависит то, какой будет Госдума, какие решения она будет принимать", - добавила спикер.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.