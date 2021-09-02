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Восточный экономический форум

Песков заявил, что Путин не разговаривал с покинувшим Афганистан экс-президентом Гани

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не разговаривал с покинувшим Афганистан бывшим президентом страны Ашрафом Гани. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичГани, АшрафВосточный экономический форум
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