Песков заявил, что Путин не разговаривал с покинувшим Афганистан экс-президентом Гани

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не разговаривал с покинувшим Афганистан бывшим президентом страны Ашрафом Гани. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране.