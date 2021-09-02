Песков: разговор Путина и Байдена по Афганистану пока не планируется

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на тему Афганистана пока не планируется, но Москва и Вашингтон ведут диалог по ситуации в республике. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Пока не было таких планов. Российская и американская стороны находятся в контакте в плане обмена мнениями по тому, как развивается ситуация в Афганистане. Но каких-либо контактов на высшем уровне пока не планируется", - сказал представитель Кремля.

Обстановка в Афганистане затрагивалась в каждом из последних разговоров Путина с зарубежными лидерами, сообщил Песков.

"Даже за последние несколько недель было очень много телефонных разговоров, целая серия. И, наверное, вы обратили внимание в наших сообщениях [на то], что в каждом из этих разговоров обмен мнениями по Афганистану имел место", - сказал представитель Кремля. Так он ответил на вопрос, поддерживает ли Путин контакты с другими лидерами по этому вопросу.