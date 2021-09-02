Песков заявил, что в Прибалтике необоснованно боятся Россию

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Страх России, который испытывают Эстония, Латвия и Литва, не обоснован, Россия настроена на конструктивное взаимодействие. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"К сожалению, Эстония, собственно как и Латвия, как Литва - они совершенно необоснованно предаются какому-то труднообъяснимому чувству страха России, боязни России в связи с тем, что они считают угрозой, которая исходит от России. Это совершенно несостоятельные, необоснованные страхи", - заявил представитель Кремля. "Мы надеемся, что рано или поздно эти страны смогут по-другому посмотреть на нас и понять, что Россия была, есть и остается заинтересованной в налаживании двусторонних отношений", - добавил Песков.

Говоря о том, чего ждет Россия от нового президента Эстонии Алара Кариса, пресс-секретарь президента подчеркнул, что РФ "должна сначала посмотреть, что будет делать новый президент Эстонии". "Вы знаете, что отношения между нашими странами складываются весьма непросто", - напомнил он.