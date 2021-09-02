Слуцкий считает, что визит Зеленского в Вашингтон не принес реальных результатов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Подписанные в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США соглашения носят рамочный характер, при этом основные посылы украинского лидера на встрече с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом своей цели не достигли. Такое мнение в четверг в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Депутат подчеркнул, что у российских политиков нет стремления вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов или Украины, а вот "львиная доля итоговых высказываний" Зеленского и Байдена носила ярко выраженный антироссийский крен. "Так, в совместном заявлении предсказуемо видим набившие оскомину пропагандистские клише. Говорится, к примеру, что Вашингтон и Киев продолжат работу по привлечению к ответственности России за ее агрессию, что они продолжают выступать против "Северного потока - 2", - отметил Слуцкий.

Глава комитета обратил внимание на то, что США обещали предоставить Украине вооружения на $60 млн и гуманитарную помощь на $45 млн, "подписаны двустороннее оборонное соглашение, которое, как сообщил Пентагон, расширит сотрудничество по Черному морю, кибербезопасности и разведке, а также совместное заявление о запуске стратегического диалога в сфере энергетики и климата". "Соглашения рамочные, нестратегические, да и размер помощи не сказать, чтобы колоссальный", - указал он.

"Зеленский опять пытался выпросить присоединение США к переговорному процессу по Донбассу и старался гораздо шире поднять тему "Северного потока - 2". Судя по последовавшим заявлениям, оба выстрела были мимо", - констатировал парламентарий. По его мнению, Байдену нужно было "как-то ответить на критику, которая звучит из-за договоренностей с ФРГ" по проекту "Северный поток - 2", поэтому он "вновь пообещал санкции против России, если запуск трубопровода создаст энергетические проблемы для Украины, но без упоминания конкретных мер и условий".

"Скорее, встреча производит удручавшее впечатление. Зеленский ехал в Вашингтон с набором своих пропагандистских инициатив, которые остались без должного внимания. Вместо этого президент "незалежной" получил наставления и поручения вассалу от сюзерена. Закономерно, если страна отдана под внешнее управление", - резюмировал Слуцкий.