Лавров: в мире наступил конец "эры военных акций" по распространению демократий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Вывод американских войск из Афганистана ознаменовал окончание "эры военных акций" по распространению демократий, но Запад продолжит использовать для этого невоенные методы. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Это конец эры военных акций по распространению демократий. Невоенные акции будут, я в этом не сомневаюсь, но объявили конец эры военных акций", - сказал министр.

Подтверждением этого, в частности, являются соответствующие заявления президента США Джо Байдена и французского лидера Эмманюэля Макрона, обратил внимание Лавров. "Если западные коллеги сейчас эти уроки извлекли, наверное, немножко поспокойнее в мире станет, хотя навязывание своих ценностей продолжится", - добавил министр.

По его словам, "демократизация" будет осуществляться с помощью задействования неправительственных организаций, продвижения "своих подходов в учебные программы". "Как примерно осваиваются сейчас пространства и Украины, и Белоруссии", - отметил Лавров.

"У нас есть, что сказать в отношении тех действий, которые Запад преподносит как абсолютно непогрешимую линию, которую должны все воспринимать как руководство к действию. Мы делами отвечаем", - заявил руководитель внешнеполитического ведомства.