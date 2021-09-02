Лавров 10 сентября в Москве проведет переговоры с главой МИД Руанды

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Руанды Сергей Лавров и Венсан Бирута 10 сентября проведут встречу в Москве. Об этом в четверг на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"10 сентября глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Руанда. Он посетит Москву с рабочим визитом 9-10 сентября. Планируется обсудить основные направления развития двустороннего партнерства в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях", - сказала она.

По словам Захаровой, министры обменяются мнениями относительно развития сотрудничества в области энергетики, геологоразведки, цифровых технологий, подготовки руандийских специалистов в российских вузах. Также главы МИД рассмотрят международную повестку, в частности миротворчество и кризисное урегулирование на Африканском континенте, борьбу с терроризмом и экстремизмом, сообщила Захарова.