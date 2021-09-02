Захарова: Россия призывает стороны конфликта в Эфиопии к прекращению огня

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Москва призывает правительство Эфиопии и Народный фронт освобождения Тыграя к прекращению огня в целях скорейшего улучшения гуманитарной обстановки и социально-экономической стабилизации в стране. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Считаем необходимым безотлагательное прекращение огня с обеих сторон конфликта с тем, чтобы остановить кровопролитие, улучшить гуманитарную обстановку, начать поэтапное движение к социально-экономической стабилизации и возвращению внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания", - сказала она.

Захарова отметила, что в Москве озабочены развитием обстановки в Эфиопии, где активизировались боевые действия между правительственной армией и отрядами Народного фронта освобождения Тыграя.

"Призываем международное сообщество и региональные организации поддержать шаги эфиопского правительства по поиску путей урегулирования внутренней ситуации в целях возвращения региона Тыграй к миру и восстановления нормальной жизни населения", - сказала она, отметив, что решающая роль в этом принадлежит непосредственно гражданам государства при содействии в первую очередь африканского сообщества.

"Мы приветствуем назначение 26 августа бывшего президента Нигерии Олусегуна Обасанджо высоким представителем Африканского союза по региону Африканского Рога. Также мы рассчитываем, что на этом посту он окажет эффективное содействие усилиям по нормализации гуманитарной ситуации на севере Эфиопии", - подчеркнула дипломат.

В середине июля силы Тыграя начали операцию против федеральных войск, перейдя на территорию соседних штатов Амхара и Афар. Повстанцы пытаются взять под свой контроль основные транспортные магистрали. В начале августа правительственные части при поддержке ополчения Амхары начали контрнаступление, добившись успеха на ряде направлений.