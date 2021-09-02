Захарова: акты вандализма в отношении воинских захоронений в Польше стали регулярными

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Власти города Равич не спешат устранять последствия осквернения советского воинского захоронения, совершенного вандалами летом нынешнего года. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

По ее словам, на кладбище в Равиче установлен обелиск и покоится прах 1,5 тыс. советских воинов, которые погибли в боях за этот город и его окрестности в январе 1945 года. "И хотя мэр города осудил хулиганскую выходку и пообещал, что городские власти устранят ее последствия, до настоящего времени ничего не сделано для приведения памятника в порядок, - отметила дипломат. - Прискорбно констатировать, что акты вандализма в отношении советских мемориальных объектов в Польше по-прежнему происходят регулярно. Это уже четвертый случай только в этом году, а в прошлом году в Равиче власти уже восстанавливали два разрушенных надгробья и мраморную плиту после обращения генерального консульства РФ в Познани".

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что "польская сторона зачастую вообще даже не сообщает о фактах вандализма". "Это не просто наше желание, это предписано статьей 3 межправительственного соглашения о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий, - констатировала Захарова. - Видимо, извещения о таких случаях нарушают некую благостную картину, которую обычно рисуют в Варшаве, рассказывая о якобы уважительном отношении в этой стране к захоронениям погибших советских воинов. Иного объяснения найти просто невозможно".