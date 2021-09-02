ЦИК России и Лига арабских государств подписали соглашение о сотрудничестве на выборах

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова и заместитель генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хоссам Заки подписали соглашение о сотрудничестве в избирательной сфере.

"Очень важно, что организация с ответственной международной позицией становится нашим партнером. Мы надеемся, что представители Лиги арабских государств в качестве наблюдателей смогут объективно оценить предстоящие выборы депутатов Государственной думы, убедиться в прозрачности избирательной системы и конкурентности выборов", - приводит слова Памфиловой пресс-служба ЦИК в четверг.

Глава Центризбиркома пригласила представителей Лиги арабских государств принять участие в международном наблюдении на выборах и посетить в рамках мониторинга избирательные участки, а также центры общественного наблюдения.

В свою очередь Заки отметил, что подписание соглашения является дружественным жестом и большим вкладом в развитие отношений арабских стран и России. "Главная цель - создание справедливых условий для граждан наших стран, их свободного волеизъявления", - подчеркнул заместитель генсекретаря ЛАГ.

В ЦИК уточнили, что в рамках сотрудничества стороны намерены "изучать деятельность национальных избирательных органов по обеспечению избирательных прав граждан, повышать уровень профессиональной подготовки организаторов выборов, изучать использование информационных технологий в избирательной сфере, развивать электоральную культуру участников избирательного процесса".

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.