Захарова: назначение нового высокого представителя может подорвать урегулирование в БиГ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Москва считает, что нелегитимное назначение нового высокого представителя Боснии и Герцеговины (БиГ) Кристиана Шмидта может подорвать успехи в постконфликтном урегулировании в этой стране, которых удалось добиться за четверть века. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вообще подобная нелегитимная ситуация [назначение Шмидта] способна подорвать все достигнутое на этом направлении [выполнения мирного соглашения по БиГ] за четверть века и противоречит, конечно, принципам Дейтонских соглашений, а также ставит под угрозу их реализацию", - сказала она, отвечая на вопрос о том, как Россия видит урегулирование спора вокруг назначения Шмидта.

По словам Захаровой, члены комитета Совета по выполнению мирного соглашения по БиГ отвергли компромиссный вариант - обеспечить международную правовую легитимность высокого представителя по стране, который был предложен Россией и Китаем. "И пошли на абсолютно беспрецедентное назначение германского кандидата Шмидта в обход Совета Безопасности ООН и в отсутствие консенсуса на сей счет как внутри международного сообщества, так и среди самих боснийских сторон. К сожалению, Балканам не повезло с точки зрения того, насколько часто решения или механизмы Совбеза ООН игнорируются западными странами", - отметила она.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что без одобрения Совбеза ООН Кристиан Шмидт не может считаться высоким представителем БиГ. "В этой нашей позиции изменений не произошло. Его деятельность в этом качестве, тем более с использованием чрезвычайного инструментария, так называемых боннских полномочий, нелегитимна и чревата негативными последствиями для постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине", - уточнила она.

Захарова также подчеркнула, что внешний протекторат страны в виде института высокого представителя "давно себя изжил". "Он превратился из механизма решения проблем в источник этих самых проблем. Судьбу страны должны определять исключительно ее народы, без вмешательства и поучений извне, - сказала она. - Как и прежде готовы к конструктивному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами в целях продвижения позитивной повестки для Боснии и Герцеговины на основе Дейтонских принципов".

О ситуации в БиГ

27 мая послы стран Руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине (РК СВМС) приняли решение о назначении Шмидта новым высоким представителем в БиГ. Россия, входящая в РК СВМС, выступила против такого решения. В связи с этим руководство входящей в БиГ Республики Сербской запросило срочные консультации у президента Сербии, которые состоялись с участием высшего руководства республик. По результатам консультаций в Белграде член президиума БиГ Милорад Додик потребовал закрыть канцелярию высокого представителя ООН, назвав его назначение без резолюции СБ ООН нарушением Дейтонского соглашения, международного права и конституции БиГ.

Поскольку кандидатура Шмидта не была одобрена Советом Безопасности ООН, Россия не признает его избрания. Другие страны РК СВМС признают Шмидта в качестве нового высокого представителя в Боснии и Герцеговине (БиГ). О согласии с итогами выборов заявили представители западных стран в СБ ООН, в том числе США.