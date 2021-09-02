Зампостпреда при ООН заявил, что РФ отвергает будущие доклады ОЗХО по сирийскому химдосье

ООН, 2 сентября. /ТАСС/. Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) превращает этот институт в инструмент наказания властей в Дамаске, Россия отвергает будущие доклады по сирийскому химдосье группы по расследованию. Об этом заявила в четверг заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Сирийская сторона, несмотря на беспрецедентное давление и проводимую Техническим секретариатом ОЗХО политику двойных стандартов, продолжает добросовестно выполнять свои обязательства по Конвенции [о запрещении химического оружия], не отказывается от сотрудничества и демонстрирует политическую волю продолжать диалог с руководством секретариата, причем на высоком уровне", - отметила Евстигнеева.

По ее словам, Сирия готова представить наиболее свежую информацию по сюжетам, касающимся якобы использования химоружия. "Рассчитываем получить от руководства ОЗХО подробные разъяснения в ходе его следующего брифинга в Совете Безопасности. <...> Корень всех текущих проблем с сирийским химическим досье видим в том, что оно уже давно стало для западных коллег одним из инструментов наказания неугодных им властей в Дамаске", - констатировала дипломат.

Заместитель постпреда РФ отметила, что секретариат ОЗХО становится проводником такой недобросовестной политики, "превращая организацию из независимого и беспристрастного стража конвенции в инструмент наказания". "Этот опасный крен в сторону политизации ОЗХО становится с каждым месяцем все более заметным. Множатся доказательства грубых и умышленных нарушений ОЗХО со стороны техсекретариата", - обратила внимание дипломат. - Самый яркий пример - подтасовки при подготовке печально известного доклада Миссии по установлению фактов по инциденту в г. Думе в 2018 году. Исправлять их, несмотря на призывы государств - членов ООН и широкой международной общественности, руководство секретариата, судя по всему, не намерено".

По словам Евстигнеевой, в этом же русле идет деятельность нелегитимной Группы по расследованию и идентификации. Цель работы группы, указала дипломат, не восстановить реальную картину событий, а "подогнать" изложение под заключения о виновности Дамаска. "Поэтому мы отвергаем выводы как в уже выпущенных докладах группы (по Аль-Латамне и Саракибу), так и любые ее будущие "продукты", - заявила представитель РФ.