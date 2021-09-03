Срок отложенного голосования на онлайн-выборах в Москве составит 24 часа

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России внес изменения в порядок дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах 2021 года, уточнив время применения функции "отложенного решения" на онлайн-голосовании в Москве с "календарного дня" на "24 часа".

"Участник ДЭГ может осуществить возврат к бюллетеню в течение 24 часов с момента первой по времени сессии анонимизации, но не чаще чем раз в три часа, а 19 сентября 2021 - до 20:00 по московскому времени", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в пятницу.

В документе говорится, что волеизъявлением участника онлайн-голосования считается последний сделанный им выбор.

Глава штаба по контролю и наблюдению за выборами в Москве, зампредседателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов 23 августа обратился к председателю ЦИК Элле Памфиловой с просьбой изменить порядок применения "отложенного решения" на онлайн-голосовании, заменив возможный для него период с "календарного дня" на "24 часа".

ДЭГ будет применяться на выборах разных уровней в семи регионах России: Москве, Севастополе, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях. Прием заявлений о желании проголосовать с помощью ДЭГ длится до 13 сентября. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг, а также номер мобильного телефона российского оператора связи. Москвичи также могут подать заявление через портал mos.ru.

Проголосовать онлайн можно будет с 08:00 до 20:00 мск в течение трех дней (с 17 по 19 сентября) на порталах vybory.gov.ru и mos.ru. Как сообщил ТАСС во вторник Венедиктов, уже прошли проверку около 1,2 млн заявлений москвичей на участие в онлайн-голосовании.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.