Тест на уязвимость системы электронного голосования запустят 4-5 сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. "Ростелеком" запустит 4-5 сентября технический тест для хакеров и всех желающих найти уязвимости в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщил зампредседателя ТИК ДЭГ Олег Артамонов в эфире программы "Что это значит" на телеканале РБК.

"Ростелеком" запустил технический тест, публичный тест для хакеров, для всех желающих, который будет идти эти выходные. Он будет идти завтра с 10:00 мск и до 22:00 мск воскресенья", - сообщил он.

Артамонов добавил, что со всех желающих найти уязвимость в системе снимается ответственность. Кроме того, для нашедших такую уязвимость предусмотрен призовой фонд в размере 2 млн рублей.

О выборах

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

ДЭГ будет применяться на выборах разных уровней в семи регионах России: Москве, Севастополе, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях. Прием заявлений о желании проголосовать с помощью ДЭГ продлится до 13 сентября. Для подачи необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, а также номер мобильного телефона российского оператора связи. Москвичи также могут подать заявление через портал mos.ru.