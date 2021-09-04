Москалькова сообщила, что на выборах в сентябре будет голосовать на избирательном участке

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила ТАСС, что на предстоящих в сентябре выборах будет голосовать на избирательном участке, при этом аппарат омбудсмена уделит особое внимание дистанционному электронному голосованию (ДЭГ).

"Я буду голосовать традиционно [на избирательном участке], потому что мне важно посмотреть, как оборудован избирательный участок, на который я приду, прочувствовать атмосферу. Я люблю с юношеских лет атмосферу избирательного участка и всегда принимаю участие в голосовании, где бы я ни находилась", - сказала она.

При этом, по словам омбудсмена, во время выборов ее аппарат уделит особое внимание дистанционному электронному голосованию. "Очень важно посмотреть отношение к этому инструментарию (ДЭГ - прим. ТАСС), какие возможны здесь узкие места, <...> понять, какое доверие у общества к этой форме голосования", - добавила она.

Дистанционное электронное голосование будет применяться на выборах разных уровней в Москве, Севастополе, в Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.