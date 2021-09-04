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Единый день голосования

Прилепин: справороссы ведут переговоры с КПРФ о совместном наблюдении на выборах

Как уточнил председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов, совместное наблюдение, скорее всего, будет неформальным

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" ведет переговоры с КПРФ о совместном наблюдении на выборах в Госдуму. Об этом в субботу сообщил журналистам сопредседатель справороссов Захар (Евгений) Прилепин в ходе партийного Форума справедливости и солидарности.

"Скрывать не станем: мы обсуждаем [объединение усилий наблюдателей] с другими нашими коллегами и партнерами по избирательному циклу. И ведем в том числе переговоры с КПРФ о совместном наблюдении за предстоящими выборами", - сказал Прилепин.

Как уточнил председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов, совместное наблюдение, скорее всего, будет неформальным. "Даже если мы официально не договоримся, по факту это всегда так. Когда наши наблюдатели видят друг друга - кому-то нужно чая попить, подменить - всегда помогаем", - отметил он в беседе с журналистами.

Ранее справороссы сообщали, что подготовят 120 тыс. наблюдателей в рамках партийного проекта "Справедливый наблюдатель".

Теги
Единый день голосованияКПРФ"Справедливая Россия - За правду"Прилепин, Захар
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