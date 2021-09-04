Афонин заявил, что КПРФ готова проводить в регионах совместное наблюдение на выборах

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. КПРФ разрешила региональным отделениям объединяться для совместного наблюдения за выборами с различными силами, заинтересованными в прозрачности голосования, сообщил ТАСС первый зампред ЦК партии Юрий Афонин. При этом на федеральном уровне переговоров об объединении в этих целях с другими партиями не ведется, подчеркнул он.

Сопредседатель справороссов Захар (Евгений) Прилепин заявил в субботу, что "Справедливая Россия - За правду" ведет переговоры с КПРФ о совместном наблюдении на выборах в Госдуму. Как уточнил председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов, совместное наблюдение, скорее всего, будет неформальным.

"С точки зрения каких-то совместных действий на федеральном уровне такого нет. Но с точки зрения ориентировок в регионах мы всегда говорили о том, что в рамках контроля можно сотрудничать с различными силами, которые заинтересованы в чистоте и прозрачности выборов", - прокомментировал Афонин эти заявления.

"Такая отмашка дана регионам <...> - уже на местах эту работу по совместному наблюдению проводить", - добавил он. По словам Афонина, коммунисты заинтересованы в наращивании числа наблюдателей на избирательных участках, причем "там и эсеры могут быть, и "Яблоко", и [другие независимые наблюдатели], кто заинтересован".