Захарова рассказала об угрозах соратников Навального после публикации блогера о ней

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что после публикации о ней на ресурсах Алексея Навального, содержавшей недостоверные данные, начала получать угрозы от его сторонников.

"Когда вышел материал Навального непосредственно с обвинениями меня [они же любят на личности переходить], у них фактуры не было. Они, естественно, переврали цитаты, все перевернули. <…> Я начала получать огромное количество угроз от сторонников Навального, от тех людей, которые преданно ему служат, верят ему. Они всего этого наслушались и начали мне писать", - сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Навальный в 2020 году выступил с утверждением, что Захарова в одном из своих интервью якобы "обрисовала кастовую систему общества", рассуждая о путешествиях за границу. Официальный представитель МИД в ответ предложила Навальному прямой разговор в режиме онлайн, однако он не состоялся, по словам Захаровой, из-за "трусливой позиции" команды оппозиционера, которая начала выдвигать новые условия для предложенного общения.