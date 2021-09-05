Захарова: у Москвы нет понимания относительно встречи G7 по Афганистану с участием КНР

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Москва получала сигналы от Парижа и Берлина относительно возможности некой встречи по Афганистану, однако речи о проведении ее в формате "большой семерки" не шло. Об этом заявила в воскресенье ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы МИД Японии Тосимицу Мотэги о том, что встреча G7 на уровне глав МИД с участием России и КНР планируется 8 сентября.

"Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некой встречи, но речи о "семерки" не шло. Затем последовало заявление Токио уже в контексте "семерки", - сказала она.

"Все это происходит на фоне разнокалиберных заявлений "семерки" по России и то неучастию, то участию в формате. Налицо отсутствие у партнеров четкого понимания, чего же они хотят от себя и окружающего мира", - добавила Захарова.

По словам дипломата, тем самым "партнеры демонстрируют несистемный подход".

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что министры иностранных дел государств "семерки" (G7) планируют провести на следующей неделе встречу, главной темой которой станет обстановка в Афганистане. По его словам, на встрече также должны будут присутствовать представители России, Китая. По словам Мотэги, такие консультации могут пройти уже 8 сентября.

Соединенные Штаты 30 августа завершили военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начатую в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого объявления сторонники движения "Талибан" (запрещено в РФ) значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над афганской столицей. Талибы заявили о своей полной победе в Афганистане.