Источник: послы ЕС 8 сентября без обсуждения в 15-й раз продлят санкции по Украине

БРЮССЕЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Комитет постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР) 8 сентября без обсуждения примет решение о продлении в 15-й раз на полгода персональных санкций Евросоюза против российских и украинских граждан за так называемое "нарушение территориальной целостности" Украины. Об этом ТАСС сообщил в понедельник европейский дипломатический источник.

"Вопрос о продлении персональных рестриктивных мер включен в повестку планового заседания КОРЕПЕР 8 сентября. Решение ожидается без дискуссии", - заявил он.

По словам собеседника агентства, официально о продлении санкций будет объявлено в середине месяца, когда решение утвердит Совет ЕС. По сложившейся практике утверждение продления санкций против РФ происходит автоматически без дальнейшего обсуждения.

В этот санкционный список входят около 180 физических лиц России и Украины, включая представителей руководства РФ и провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и порядка 48 юрлиц, в число которых главным образом входят органы власти и силовые подразделения народных республик. Всем фигурантам этого списка запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к банковской системе Евросоюза. Европейскому бизнесу запрещено поддерживать любые деловые контакты с внесенными в черный список юридическими лицами.