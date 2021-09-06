Единственный самовыдвиженец на выборах в Госдуму в Алтайском крае снял свою кандидатуру

ТАСС, 6 сентября. Единственный кандидат-самовыдвиженец в депутаты Госдумы в Алтайском крае Владимир Попов отказался от участия в выборах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

В середине августа крайизбирком зарегистрировал Попова в качестве кандидата в депутаты Госдумы, он собрал около 15 тыс. подписей в поддержку своего выдвижения и стал одним из 11 зарегистрированных на выборы в Госдуму самовыдвиженцев.

"Избирательной комиссией Алтайского края принято заявление от кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, выдвинутого по Рубцовскому одномандатному избирательному округу № 40, В. А. Попова об отказе от дальнейшего участия в выборах", - сообщили в пресс-службе.

В 2016 году Попов был избран депутатом Заксобрания Алтайского края VII созыва, является членом фракции КПРФ. Также он является коммерческим директором компании "Диво Алтая", одного из крупнейших производителей фасованного подсолнечного масла в Сибири.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования, 19 сентября. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Кроме Владимира Попова, по Рубцовскому одномандатному округу в Госдуму баллотируются Евгений Астаховский ("Родина"), Ирина Шудра (ЛДПР), Елена Курносова ("Коммунисты России"), Сергей Струченко ("Единая Россия"), Владислав Вакаев ("Новые люди"), Виктор Дворников (Партия пенсионеров), Андрей Крылов ("Яблоко"), Мария Прусакова (КПРФ), Людмила Суслова ("Справедливая Россия"), Павел Чеснов (Российская партия свободы и справедливости).