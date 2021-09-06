Володин назвал разрушительными популизм и демагогию политиков в преддверии выборов

ТВЕРЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Россия не переживет еще одной революции, популизм и демагогия некоторых политиков в преддверии предстоящих выборов в стране разрушительны, заявил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин на форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021-2026".

Выступая на форуме, Володин напомнил о тех трагических потрясениях, которые пережила страна в период революционных событий 1917 года и во время распада СССР в 1991 году.

"Когда мы говорим о стратегии развития, нам надо понимать, что это возможно только в том случае, если мы будем защищены от таких потрясений. Наша страна еще одной такой революции не выдержит... Когда речь идет о выборах, в преддверии этого значимого политического события надо отдавать себе отчет, что популизм и демагогия разрушительны. Так же разрушительны, как бездействие, равнодушие. Это, если хотите, две стороны одной медали", - сказал Володин.

Обращаясь к событиям начала 1990-х годов, Володин заметил, что "сейчас говорят о том, что многое произошло из-за того, что были полки пустые". "Да, это так, потому что когда нечем кормить детей, семью, вряд ли кто-то пойдет защищать тех лидеров, которые до этого довели страну", - отметил спикер Госдумы. Важно, добавил он, что сегодня во главе стратегии развития России "стоит человек, интересы нашего государства".

"Когда мы говорим о распаде СССР - никто нас не разваливал. Внешние вызовы - да, были, но они были всегда. Мы были по каким-то направлениям первой экономикой, по обороноспособности конкурировали с теми же США. Но давайте зададимся вопросом: а что же произошло? Экономика лидирует, страна мощная, а почему так получилось, что страна распалась и никто не вышел защищать ее? КПСС обладала монопольным правом на власть, в ее рядах было 20 миллионов членов партии, но никто из того передового отряда наших граждан тоже не вышел защищать страну", - признал Володин. Он подчеркнул, что важно дать ответы на все эти вопросы, на то, почему подобное стало возможным, "чтобы это не повторилось".

В ходе рабочей поездки в Тверскую область председатель Госдумы посетил в понедельник также Тверской механический завод электротранспорта, производящий современные скоростные трамваи, троллейбусы и электробусы. С представителями предприятия и руководством Тверской области Володин обсудил вопросы развития городского электротранспорта и обновления подвижного состава, отметив, что "за скоростными трамваями - будущее".