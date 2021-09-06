Лавров: государство должно использовать электронные СМИ, чтобы донести свою точку зрения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Государство должно активно использовать электронные медиаплатформы для того, чтобы донести свою точку зрения на события по примеру критиков государственной власти, которые все чаще пользуются именно этими информационными ресурсами. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга.

"Учитывая современные технологии, государство, донося свою точку зрения на события в стране, в мире, объясняя, что оно делает, конечно, должно использовать не только традиционные СМИ, но и современные СМИ, социальные сети и так далее, - сказал он, отвечая на вопрос о причине скептического отношения школьников к федеральным СМИ. - Нужно использовать все средства массовой информации. Если те, кто хочет поставить под вопрос эффективность деятельности государственных структур, активно используют пристрастие молодежи к электронным средствам доступа к информации, то и государство должно свою правду нести через эти же платформы".

Как отметил Лавров, МИД России ведет активную работу на электронных информационных ресурсах. "У нас есть аккаунты в основных социальных сетях, мы немало мероприятий проводим в том числе онлайн. Сейчас их стало больше из-за пандемии, но мы этим занимались и раньше", - добавил министр.

По его словам, российские СМИ отличаются более плюралистическим подходом в донесении информации и освещении различных точек зрения. "Я не хочу никого обидеть, но, скажем, когда читаешь перепечатки из германской прессы, это поразительно, как затуманивают мозги, как выдают голословные обвинения за чистую правду, - продолжил Лавров. - У нас, я считаю, гораздо более плюралистичная печать, если брать традиционные СМИ. Здесь есть и проправительственная пресса, и пресса, которая стремится быть объективной, давать различные точки зрения на одно и тоже событие, давать аналитические материалы, которые серьезно основаны на фактах, на их глубоком рассмотрении".

Глава российского дипведомства также указал и на наличие в России так называемых оппозиционных СМИ, главной целью которых является критика действий органов государственной власти. "Главная задача [оппозиционных СМИ] - все что ни делает власть обязательно описать и очернить таким образом, чтобы отталкивать граждан от власти. И даже если потом соответствующий портал, ресурс в ответ на жалобы объявит, что это не подтвердилось, это уже, образно говоря, будет сделано мелким шрифтом, и останется у людей то, что было на первых полосах соответствующих платформ. С этим нужно бороться эффективностью своей разъяснительно-информационной работы, другого пути нет", - резюмировал Лавров.