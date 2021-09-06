МИД ФРГ с недоумением воспринял заявления о финансировании Навального посольством в Москве

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство ФРГ с недоумением восприняло заявления о том, что в том числе через диппредставительство Германии в России происходило финансирование блогера Алексея Навального. С таким утверждением выступила в понедельник на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Андреа Зассе.

"Правительство ФРГ с большим недоумением восприняло обвинения в отношении сотрудников германского посольства в Москве <...>", - утверждала Зассе. "Мы со всей ясностью осуждаем эти действия и призываем соблюдать личные права наших сотрудников", - заявила представитель МИД.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что информация о спонсорстве блогера Навального сотрудниками зарубежных посольств в России подтвердилась. Больше всего подобных пожертвований, по ее словам, шло через дипмиссии США и ФРГ.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.