Граждане России в Донбассе смогут принять участие в тренировке дистанционного голосования

ЛУГАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Жители Донбасса, получившие российское гражданство, могут принять участие в тренировке системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы РФ в период с 7 по 9 сентября. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба общественного движения "Мир Луганщине".

"С 14:00 (совпадает с мск) 7 сентября до 16:00 9 сентября в Луганской народной республике (ЛНР) пройдет тренировка применения системы дистанционного электронного голосования для участия в выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации", - цитирует сообщение агентство Луганскинформцентр.

Уточняется, что все желающие могут проверить корректность работы учетной записи в системе дистанционного электронного голосования. Для этого необходимо обратиться в движение "Мир Луганщине" или посетить один из более чем 140 информационных центров, открывшихся в республике для консультаций граждан, желающих принять участие в дистанционном голосовании на выборах в Госдуму.

Жители Донецкой народной республики (ДНР), получившие гражданство РФ, также в период с 7 по 9 сентября могут поучаствовать в тренировке дистанционного голосования на портале vybory.gov.ru. В отделениях информационных центров можно ознакомиться с процедурой электронного голосования и заранее проверить свое устройство и браузер на соответствие требованиям корректной работы портала.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям республик Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке, год спустя указом президента для жителей республик была отменена госпошлина за получение паспорта.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября. Центризбирком России 20 июля принял постановление, согласно которому жители Донецкой и Луганской народных республик, получившие российское гражданство, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в онлайн-формате.