Более 1,5 млн москвичей подали заявки на онлайн-голосование за неделю до завершения записи

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Свыше 1,5 млн жителей Москвы подали заявки на участие в онлайн-голосовании, которое состоится 17-19 сентября, одобрено почти 1,4 млн заявлений. Об этом сообщил ТАСС в понедельник зампредседателя Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов.

"[В Москве] подано 1,524 млн [заявлений], разрешено [голосовать онлайн] 1,386 млн [москвичей], остальные - либо отказ, либо в обработке (подлежат проверке - прим. ТАСС). Окончательных отказов [пока] нет, до 13 [сентября] идут перепроверки. В 2020 году 1,141 [млн заявлений было] подано, 69 тыс. [избирателей] отказано - 5,35%", - сказал Венедиктов.

В этом году в Москве помимо выборов в Государственную думу пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех уровней.

Принять участие в онлайн-голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23:59 мск 13 сентября.

Пользователи, подавшие заявление, получат уведомление с финальным статусом регистрации в качестве электронного избирателя. Оно будет направлено в личный кабинет на mos.ru, в виде смс-сообщения и по электронной почте. Москвичи, которые зарегистрируются на участие в электронном голосовании, будут исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.