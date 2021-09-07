В выборах в Госдуму в Нью-Йорке могут принять участие до 2 тыс. россиян

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Количество голосующих на выборах в генконсульстве в Нью-Йорке может достигать 2 тыс., хотя при избрании депутатов парламента эта цифра, как правило, меньше, чем на выборах президента. Об этом заявил в понедельник ТАСС генеральный консул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников.

"Нужно различать голосование на выборах в Государственную думу и на выборах президента. Выборы президента всегда вызывают больший интерес. Обычно участие принимают где-то до двух тысяч - тысяча двести, тысяча триста, тысяча пятьсот человек", - сказал он.

Овсянников подчеркнул, что избирательная комиссия в генконсульстве в Нью-Йорке была сформирована в соответствующие сроки, а сотрудники уже не раз принимали участие в организации выборов и хорошо знают свои задачи. "Надеемся, что в этом плане никаких сбоев не будет", - добавил он.

Участок на территории генконсульства будет открыт с 08:00 до 20:00 19 сентября. Традиционно пик голосования приходится на середину дня (11-12 часов), когда из числа желающих отдать голос выстраивается очередь на несколько десятков метров.

Досрочное голосование

По словам генерального консула, досрочное и выездное голосование в генконсульстве в Нью-Йорке, как и в других загранучреждениях РФ, в этом году проводиться не будет из-за пандемии.

"В этом году нет ни досрочного, ни выездного голосования. Такое решение принято послом России в Вашингтоне для двух генконсульств - в Хьюстоне и в Нью-Йорке - и для посольства в Вашингтоне. Все будет происходить на служебных площадках генконсульства и посольства", - сказал он.

Как пояснил отвечающий за организацию выборов заместитель генерального консула Вячеслав Славкин, такое решение обусловлено борьбой с распространением коронавируса. "Главная причина - это эпидемиологическая обстановка, поскольку нельзя дать гарантии безопасности сотрудников, выезжающих за пределы российских загранучреждений", - отметил он, напомнив, что ранее сотрудники генконсульства могли выехать в районы, где живет много россиян, например в Бруклин.

Для борьбы с пандемией предприняты и другие меры, добавил Славкин. "Всем голосующим будут выдаваться перчатки и маски, если потребуется. Все сотрудники, проводящие выборы, тоже будут защищены соответствующим образом. Кроме того, планируется проводить дезинфекцию помещений специальными бактерицидными лампами. Также будут протираться все поверхности дезинфицирующими средствами", - рассказал он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. В России проголосовать можно будет также 17 и 18 сентября. На зарубежных участках в ряде стран досрочное голосование началось с 3 сентября.

Ситуация с коронавирусом в Нью-Йорке стабилизировалась в мае - июне, однако затем снова стала ухудшаться из-за распространения дельта-варианта коронавируса.