Памфилова назвала "тупиковой ветвью" применение цифровых избирательных участков

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что применение цифровых избирательных участков является тупиковой ветвью, после ряда экспериментов ЦИК решил сосредоточиться на развитии дистанционного электронного голосования.
"Когда мы только начали развивать электронное дистанционное голосование, параллельно шел эксперимент по применению цифровых участков. И мы собирались увеличить их число до 5 тыс., но после ряда экспериментов мы увидели, что это тупиковая ветвь. И мы решили сосредоточиться именно на дистанционном электронном голосовании. Но для того, чтобы принять это как закон, надо провести испытания на пилотных проектах", - сказала Памфилова в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" во вторник.
Глава ЦИК отметила, что комиссия очень склонна к инновациям. "Мы отслеживаем, что происходит в других ведомствах. И когда видим, что передовые технологии запущены в масштабах страны, быстро адаптируемся. Вот сейчас Минцифры заявляет, что есть предпосылки ко внедрению электронных паспортов. Я попросила своих специалистов изучить тенденция и масштаб. Если это произойдет, то тогда у нас вообще революция может быть в системе голосования", - подчеркнула Памфилова.
По ее словам, в ближайшие два года комиссия предполагает ввести комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) "практически везде". "КОИБы - электронные урны, как их называют. Они уже получили не только большую популярность, но и большое доверие. Сегодня КОИБы доказали беспристрастность, им ничего не сделаешь, никак не прикажешь "посчитать правильно". Когда мы пришли, было менее 5 тыс. таких аппаратов, в 2016-м - 14,5 тыс. штук, сейчас - до 25 тыс. КОИБов. Надо еще минимум [ввести] 20 тыс., максимум - 25 тыс. Это позволит за два года оснастить [КОИБами] все участки. Это наши планы", - отметила глава ЦИК.
Сбор подписей
Памфилова рассчитывает, что новый состав Госдумы примет законодательную поправку о возможности электронного сбора подписей на федеральном уровне выборов. "Сейчас у нас на региональных уровнях [выборов] действует такая возможность сбора подписей через "Госуслуги". Я полагаю, что придет новая Дума, и обязательно будет принята законодательная поправка. И тогда уже на федеральном уровне это можно будет делать", - сказала она.
Глава ЦИК добавила, что технологию электронного сбора подписей нужно применять осторожно, чтобы не было ущемления прав избирателей. "Ведь сейчас на едином портале госуслуг до 80 млн [пользователей], а у нас же 100 с лишним млн избирателей, для некоторых важно прийти, поставить традиционно подпись за своего кандидата. И вот мы не должны лишать их этого, оставить какую-то возможность для личного участия. Это вопрос дискуссии", - отметила Памфилова.