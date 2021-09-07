Памфилова назвала "тупиковой ветвью" применение цифровых избирательных участков

"Когда мы только начали развивать электронное дистанционное голосование, параллельно шел эксперимент по применению цифровых участков. И мы собирались увеличить их число до 5 тыс., но после ряда экспериментов мы увидели, что это тупиковая ветвь. И мы решили сосредоточиться именно на дистанционном электронном голосовании. Но для того, чтобы принять это как закон, надо провести испытания на пилотных проектах", - сказала Памфилова в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" во вторник.

Глава ЦИК отметила, что комиссия очень склонна к инновациям. "Мы отслеживаем, что происходит в других ведомствах. И когда видим, что передовые технологии запущены в масштабах страны, быстро адаптируемся. Вот сейчас Минцифры заявляет, что есть предпосылки ко внедрению электронных паспортов. Я попросила своих специалистов изучить тенденция и масштаб. Если это произойдет, то тогда у нас вообще революция может быть в системе голосования", - подчеркнула Памфилова.

По ее словам, в ближайшие два года комиссия предполагает ввести комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) "практически везде". "КОИБы - электронные урны, как их называют. Они уже получили не только большую популярность, но и большое доверие. Сегодня КОИБы доказали беспристрастность, им ничего не сделаешь, никак не прикажешь "посчитать правильно". Когда мы пришли, было менее 5 тыс. таких аппаратов, в 2016-м - 14,5 тыс. штук, сейчас - до 25 тыс. КОИБов. Надо еще минимум [ввести] 20 тыс., максимум - 25 тыс. Это позволит за два года оснастить [КОИБами] все участки. Это наши планы", - отметила глава ЦИК.

Сбор подписей

Памфилова рассчитывает, что новый состав Госдумы примет законодательную поправку о возможности электронного сбора подписей на федеральном уровне выборов. "Сейчас у нас на региональных уровнях [выборов] действует такая возможность сбора подписей через "Госуслуги". Я полагаю, что придет новая Дума, и обязательно будет принята законодательная поправка. И тогда уже на федеральном уровне это можно будет делать", - сказала она.

Глава ЦИК добавила, что технологию электронного сбора подписей нужно применять осторожно, чтобы не было ущемления прав избирателей. "Ведь сейчас на едином портале госуслуг до 80 млн [пользователей], а у нас же 100 с лишним млн избирателей, для некоторых важно прийти, поставить традиционно подпись за своего кандидата. И вот мы не должны лишать их этого, оставить какую-то возможность для личного участия. Это вопрос дискуссии", - отметила Памфилова.