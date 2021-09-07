Аксенов назвал диверсию на газопроводе в Крыму частью гибридной войны против России

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Подрыв газопровода в селе Перевальное в Крыму, организованный спецслужбами Украины, является частью гибридной войны против России, заявил во вторник глава республики Сергей Аксенов.

В Центре общественных связей ФСБ России ранее 7 сентября сообщили, что произошедшая 23 августа на участке газопровода в районе села Перевальное в Крыму диверсию организовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Все это еще раз доказывает, что деятельность провокаторов из меджлиса и их сторонников является частью гибридной войны, развернутой против России", - написал Аксенов в Telegram-канале.

Глава Крыма добавил, что "такая тактика не пройдет, достойный ответ будет дан на любые провокации". "Экстремисты и террористы всех мастей должны знать, что никаких шансов дестабилизировать ситуацию на полуострове, нарушить мир и согласие в крымском сообществе у них нет", - отметил Аксенов.

По данным ЦОС, организаторами являются Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы - сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" Виктор Зелинский.

Сотрудники ФСБ 4 сентября задержали трех жителей Крыма: посредника, заместителя председателя запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" ("Меджлис") Наримана Джелялова, а также непосредственных исполнителей диверсии, Асана и Азиза Ахтемовых.