Песков: посольство России делает все для защиты интересов задержанной в Бресте россиянки

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Посольство России внимательно следит за ситуацией с задержанием в Бресте гражданки РФ Ирины Викхольм и делает все необходимое для обеспечения ее законных интересов. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами во вторник.

"Наше посольство очень внимательно отслеживает в Минске ситуацию и делает все необходимое для обеспечения законных интересов наших граждан, находится в постоянном контакте с белорусскими коллегами", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, он не располагает информацией об условиях содержания россиянки.

Ранее незарегистрированный правозащитный центр "Весна" сообщал, что 58-летняя Викхольм находится в СИЗО в Бресте с мая, ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 367 УК РБ ("Клевета в отношении президента"). По версии следствия, Викхольм опубликовала в Twitter фотографию белорусского лидера Александра Лукашенко и "клеветнические сведения о совершении им акта терроризма и авиапиратства". Согласно законодательству республики, максимальное наказание за клевету в отношении президента составляет пять лет лишения свободы.

Прокуратура Бреста 1 сентября сообщила, что направила в суд уголовное дело в отношении россиянки, которой инкриминируется распространение заведомо ложных измышлений, позорящих президента Республики Беларусь и обвиняющих его в тяжком преступлении.