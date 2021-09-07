Кремль считает ложью утверждения о якобы причастности России к событиям в Каталонии

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Кремль не в курсе каких-либо контактов соратников бывшего главы Каталонии Карлоса Пучдемона с россиянами и опровергает любые инсинуации о причастности Москвы к ситуации вокруг этого региона Испании. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации о том, что представитель Пучдемона якобы контактировал с российскими гражданами.

"Нам ничего неизвестно об этих контактах. Мы не знаем, насколько подобные публикации могут быть достоверными", - сказал представитель Кремля. Он обратил внимание, что в этих публикациях утверждается о некоей причастности российской стороны к событиям в Каталонии. "Мы категорически это отвергаем. Это не что иное, как ложь или инсинуации", - подчеркнул Песков.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там незаконного референдума о независимости 2017 года. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. По итогам выборов в Европарламент 2019 года Пучдемон смог получить кресло депутата, при этом власти пиренейского королевства просили ЕП приостановить его депутатскую неприкосновенность. На территории Испании действует ордер на арест Пучдемона. Судебные власти Испании добиваются его выдачи по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате.