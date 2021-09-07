Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в четверг проведет заседание российского организационного комитета "Победа", рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он пояснил, что в четверг у Путина будет "достаточно напряженный рабочий день". "Обширный график запланирован, - сообщил представитель Кремля. - Соберется на заседание российский оргкомитет "Победа".

В этот день Путин также встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который будет в России с рабочим визитом. Как пояснил Песков, во время этой встречи запланированы двусторонние переговоры, а по их завершении - большая пресс-конференция. У Путина в четверг пройдут и другие мероприятия, в том числе саммит БРИКС в режиме видеоконференции.