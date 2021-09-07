Захарова: New York Times обязана опровергнуть текст о встречах соратников Пучдемона в РФ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Газета New York Times и все СМИ, перепечатавшие информацию о якобы имевших место контактах сотрудников бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Москве, обязаны разместить опровержение этой информации, которая является "глупейшей фальшивкой". Об этом написала во вторник в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Смысл статьи традиционно-революционный: Россия вмешивается. Сперва с коллегами мы решили заняться основательным фактчекингом, абзац за абзацем пройтись по каждой детали, прежде чем сделать политический комментарий. <...> Но кропотливой работы не понадобилось. Оказалось, что все это - глупейшая фальшивка, - написала она. - Теперь вопрос: кто подставил New York Times? Ведь имена авторов этой нетленки Майкла Швиртца и Хосе Баутисты вот уже два дня как золотыми буквами вписаны в историю мировых фейков. New York Times, а также все другие средства массовой информации, которые перепечатали эту дезинформацию, не просто должны, а обязаны написать опровержение".

Официальный представитель МИД указала, что в материале газеты утверждается, что старший советник Пучдемона Жозеп Алай встречался в Москве в том числе с Олегом Сыромолотовым, работавшим тогда во внешней разведке, а сейчас занимающим должность замглавы МИД РФ. "Спрашиваю Олега Владимировича Сыромолотова: "Когда была встреча? В каком формате?" Оказалось, что не было никакой встречи ни в Москве, ни где-либо еще. Сыромолотов никогда не встречался с Жозепом Льюисом Алаем ни в Москве, ни за рубежом, контактов с ним не поддерживал и не поддерживает", - отметила Захарова, добавив, что МИД РФ также не получал запросов New York Times с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию.

"Еще одно доказательство заранее спланированной провокации. Если бы издание нас спросило заблаговременно, пришлось бы эти "жирнющие доказательства" не использовать", - резюмировала она.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там незаконного референдума о независимости 2017 года. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. По итогам выборов в Европарламент 2019 года Пучдемон смог получить кресло депутата, при этом власти пиренейского королевства просили ЕП приостановить его депутатскую неприкосновенность. На территории Испании действует ордер на арест Пучдемона. Судебные власти Испании добиваются его выдачи по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате.