Захарова: ситуация вокруг сноса памятного знака дружбе Киева и Москвы вызывает сожаление

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Ситуация с демонтажем памятного знака дружбе Киева и Москвы в украинской столице вызывает сожаление. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит во вторник сайт российского внешнеполитического ведомства.

"Отдельные украинские политики уже попытались преподнести это событие как некую "победу" Украины, которую стоит отметить. Нашлись и те, кто поспешил поставить крест на дружбе наших народов и навсегда забыть о ней. Видимо, в Киеве полагают, что для простых украинцев уже не осталось других поводов для радостных торжеств", - отметила Захарова.

"Произошедшее вызывает лишь сожаление. Это пример того, о чем президент Российской Федерации Владимир Путин писал в статье "Об историческом единстве русских и украинцев": "правильным" патриотом "незалежной" объявляется лишь тот, кто ненавидит Россию". "Всю украинскую государственность <…> также предлагается в дальнейшем строить исключительно на этой идее", - добавила она.

Как заявила дипломат, Москва с горечью наблюдают, как Киев "упорно навязывает населению Украины ненависть ко всему, что связано или хотя бы имеет отношение к России".

"В очередной раз призываем украинские власти прекратить циничный эксперимент над украинским и русским народами. В погоне за разрушением собственных исторических корней можно легко нанести непоправимый ущерб и собственной государственности", - заключила официальный представитель дипведомства.

О демонтаже памятника

На днях коммунальное предприятие Киева демонтировало памятный знак дружбе столиц Украины и РФ, установленный в 2001 году. Он передан на хранение Голосеевской районной госадминистрации и в будущем станет экспонатом Музея тоталитаризма.

Гранитный монумент был установлен в августе 2001 года в сквере по улице Маршала Якубовскго. Его неоднократно пытались разрушить, долгое время он был исписан краской.