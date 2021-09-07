МИД РФ рассчитывает, что перезахоронение останков Каддафи поможет примирению в Ливии

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия приветствует решение Президентского совета Ливии о запуске проекта всеобъемлющего общенационального примирения. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"Приветствуем это своевременное решение Президентского совета Ливии. Рассчитываем на то, что освобождение сына и ближайших сподвижников Муаммара Каддафи, а также перезахоронение останков бывшего лидера страны поможет ливийцам преодолеть груз накопившихся за долгие годы кровопролитного внутреннего конфликта взаимных обид и острых противоречий, станет важным шагом на пути к общеливийскому примирению, восстановлению долгожданного мира и стабильности в этом традиционно дружественном нам государстве", - отметили в дипведомстве.

Ранее стало известно об освобождении из тюрьмы после вынесения оправдательного приговора младшего сына бывшего ливийского руководителя Муаммара Каддафи Саади, который после этого покинул Ливию и сейчас находится в Турции. Из заключения в Мисурате были выпущены экс-начальник службы внутренней безопасности Каддафи генерал Мансур Дау, который был схвачен вместе с полковником в Сирте в 2011 году, и генерал-майор Наджи Харира, соратник и соплеменник Каддафи. Кроме того, вместе с другими политзаключенными, которые уже полностью отбыли свои сроки заключения, либо находились за решеткой без приговора суда, либо были оправданы, освобожден бывший личный секретарь Каддафи Ахмед Рамадан.

Также, по информации ливийских источников, между видными представителями города Мисурата и старейшинами племен аль-каддафа и аль-муджабар достигнута договоренность о передаче останков Муаммара Каддафи, его сына Муатассима, а также соратника ливийского руководителя, возглавлявшего при нем министерство обороны, Абу Бакра Юниса Джабера.