Молодежный парламент начал работу в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 7 сентября. /ТАСС/. Молодежный парламент, состоящий из 45 человек, начал работу в Белгородской области. В составе парламента есть представители "Единой России", ЛДПР, КПРФ, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, а также члены партий "Новые люди" и "Справедливая Россия - за правду", сообщает во вторник пресс-служба областной думы Белгородской области.

"По итогам конкурса в молодую думу вошли 45 человек: 13 девушек и 32 мужчины. Средний возраст большинства участников - 20-25 лет. В составе Молодежного парламента - 17 студентов, 28 человек заняты в иных сферах, из них девять депутатов", - пояснили в пресс-службе.

Молодым парламентариям региона пока предстоит выстроить все внутренние процессы, подготовить регламент парламента, распределить обязанности среди руководства, определить количество его комиссий, создать пресс-центр и решить другие вопросы.

"Наш молодежный парламент стал 83-м в России, Белгородская дума долго шла к этому решению. Молодежный парламент - первая ступенька для тех, кто хочет сделать политическую и общественную карьеру. За два года работы здесь ребята поймут, хотят ли они дальше заниматься политикой. Для нас же первый созыв "молодой" думы - это возможность настроить принципы и механизмы структуры, где непосредственное взаимодействие депутатов с молодежью позволит выиграть обеим сторонам", - пояснила председатель регионального заксобрания Ольга Павлова, слова которой приводит пресс-служба.