{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования

Центр общественного наблюдения за выборами впервые начнет работу в Югре

Ход выборов в регионе в 2021 году будут контролировать 1,7 тыс. наблюдателей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 сентября. /ТАСС/. Центр общественного наблюдения впервые начнет работу в Ханты-Мансийске 16 сентября. Здесь будут находиться юридическая и мониторинговая группы, а за происходящим на избирательных участках можно будет наблюдать на 20 мониторах, сообщили в среду на официальном сайте администрации Ханты-Мансийска.

"Центр общественного наблюдения будет работать впервые в Югре. Он откроется 16 сентября, в преддверии голосования. Здесь будут работать юридическая и мониторинговая группы. Все происходящее на избирательных участках покажут на 20 мониторах", - говорится в сообщении.

По словам члена Общественной палаты РФ, заместителя руководителя регионального общественного штаба Югры Ольги Сидоровой, которые приводятся в сообщении, представителей наблюдения на каждом участке будет достаточно много: от партии, от кандидатов, сами кандидаты. "Они могут прийти в Центр общественного наблюдения и посмотреть, как идет процесс, что происходит на том или ином избирательном участке. Все видео будут храниться в течение года", - отметила Сидорова.

Общественная палата ХМАО подготовила 1,7 тыс. наблюдателей за выборами в 2021 году. С 17 по 19 сентября 2021 года в Югре пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ, думы Югры, Тюменской областной думы, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияХанты-Мансийский автономный округ
Рябков сообщил, что проведет консультации со спецпосланником США по Ирану
Встреча запланирована в Москве 8-9 сентября
Читать полностью