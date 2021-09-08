Центр общественного наблюдения за выборами впервые начнет работу в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 сентября. /ТАСС/. Центр общественного наблюдения впервые начнет работу в Ханты-Мансийске 16 сентября. Здесь будут находиться юридическая и мониторинговая группы, а за происходящим на избирательных участках можно будет наблюдать на 20 мониторах, сообщили в среду на официальном сайте администрации Ханты-Мансийска.

"Центр общественного наблюдения будет работать впервые в Югре. Он откроется 16 сентября, в преддверии голосования. Здесь будут работать юридическая и мониторинговая группы. Все происходящее на избирательных участках покажут на 20 мониторах", - говорится в сообщении.

По словам члена Общественной палаты РФ, заместителя руководителя регионального общественного штаба Югры Ольги Сидоровой, которые приводятся в сообщении, представителей наблюдения на каждом участке будет достаточно много: от партии, от кандидатов, сами кандидаты. "Они могут прийти в Центр общественного наблюдения и посмотреть, как идет процесс, что происходит на том или ином избирательном участке. Все видео будут храниться в течение года", - отметила Сидорова.

Общественная палата ХМАО подготовила 1,7 тыс. наблюдателей за выборами в 2021 году. С 17 по 19 сентября 2021 года в Югре пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ, думы Югры, Тюменской областной думы, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона.