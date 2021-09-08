На выборах в Госдуму досрочно проголосовали около 50 тыс. человек

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в настоящее время на выборах депутатов Госдумы досрочно смогли проголосовать уже более 41 тыс. человек в 22 регионах России и свыше 7 тыс. человек за рубежом.

"У нас с 29 августа и по 16 сентября на территории 36 субъектов РФ при проведении выборов в Госдуму проводится досрочное голосование, которое проводится в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, которые будут находится в плавании, и на полярных станциях. С 3 сентября у нас проводится досрочное голосование на участках, находящихся за рубежом", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По ее словам, на территории 22 субъектов РФ в труднодоступных местах и на судах проголосовали 41 869 избирателей, а на зарубежных участках - 7 868 человек в 17 странах.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.