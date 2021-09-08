{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Памфилова сообщила, что более 60% членов избиркомов по всей РФ привиты от коронавируса

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на 19 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что на данный момент более 60% сотрудников избирательных комиссий по всей стране вакцинировались от коронавируса.

"У нас идет вакцинация. В общей сложности по России мы перевалили за 60% вакцинированных [сотрудников избиркомов]. У нас остались буквально единицы регионов, где у нас не дотягивает [показатель] до 50% вакцинированных", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла АлександровнаПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Лавров: страны мира должны сообща бороться с тенденциями по реабилитации нацизма
На Украине и в странах Прибалтики открыто ведется пропаганда русофобии, подчеркнул глава российского МИД
Читать полностью