Памфилова: отказ от трансляции в сети позволил увеличить охват видеонаблюдения на выборах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Отказ от широкой трансляции в интернете видеонаблюдения в ходе выборов позволил сэкономить средства и увеличить его масштаб. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Мы за счет тех средств, которые предполагались на одни сутки, и за счет экономии на трансляциях в сеть, поскольку это довольно дорогостоящая часть, обеспечили возможность трехсуточного, тотального, непрерывного видеонаблюдения. Мы расширили масштаб, это несравнимо, такого охвата не было никогда - примерно 96-98% участков охвачены разными средствами видеонаблюдения, там, где потенциально может проголосовать примерно такое же количество потенциальных избирателей", - отметила Памфилова в интервью программе "Поздняков", размещенном в среду на сайте телеканала НТВ.

Она подчеркнула, что все три дня голосования видео будет записываться и транслироваться "на специальные видеопорталы..., они обеспечивают полную запись и видеофиксацию и возможность перемотки, если наблюдатели обнаружили какие-то аномалии на участках". "То есть эта система направлена на предупреждение и профилактику разного рода нарушений, на быструю реакцию", - подчеркнула Памфилова.

По ее словам, когда в 2012 году система видеонаблюдения за выборами только появилась, она была "возможна и очень необходима", однако с тех пор изменилось "много внешних факторов и внутренних".

"Тогда не было таких кибервойн, кибератак. То есть система не подвергалась искушенным, изощренным воздействиям, в том числе массовому скачиванию и так далее. Тогда не было информационных войн. Тогда Россию не считали, не назначали врагом номер один целый ряд так называемых партнеров", - подчеркнула Памфилова.

Она также напомнила, что настолько обширная система видеонаблюдения за выборами сегодня не имеет аналогов в мире. "Ни одна страна - те, кто нас любят учить, светочи демократии, никогда себе это не позволят. Ни в одной стране Европейского союза нет даже в зачатках системы видеонаблюдения. В Штатах попытались локально сделать и отказались", - отметила Памфилова.