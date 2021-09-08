Неверов: в ЛДПР медийно усилили инициативу единороссов об отмене комиссий при оплате ЖКХ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов считает, что парламентарии от ЛДПР своим намерением внести законопроект об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ лишь "медийно усилили" аналогичный проект, уже ранее внесенный единороссами.

"Приветствую инициативу коллег из ЛДПР, которые решили, видимо, медийно усилить законопроект нашей фракции о запрете взимания комиссий при оплате услуг ЖКХ, который уже был принят Думой в первом чтении", - сказал Неверов ТАСС.

При этом он допустил, что либерал-демократы "не знают норм регламента [Госдумы], где в 110 статье четко сказано, что, если вносится инициатива по тому же вопросу, что и документ, принятый в первом чтении, эта инициатива возвращается авторам, то есть не рассматривается".

Ранее замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале сообщил о предстоящем внесении в Госдуму им и его коллегами законопроекта о запрете взимания комиссии при оплате гражданами услуг ЖКХ. При этом на данный момент на рассмотрении Госдумы уже находится аналогичный по содержанию законопроект, внесенный группой депутатов фракции "Единая Россия" во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в феврале 2020 года. Он прошел первое чтение и был рекомендован комитетом по жилищной политике и ЖКХ к принятию во втором, однако пока не был рассмотрен палатой.