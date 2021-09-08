Путин и Лукашенко обсудят 9 сентября интеграционные процессы в рамках Союзного государства

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на переговорах в Москве в четверг, 9 сентября, обсудят в том числе тему интеграции в рамках Союзного государства, проинформировала в среду пресс-служба Кремля.

"Будут обсуждены результаты работы по продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства и другие вопросы развития российско-белорусских отношений", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Кроме того, в связи с предстоящим саммитом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе "планируется также обмен мнениями по ряду актуальных проблем региональной повестки дня, включая текущую ситуацию в Афганистане", отметили в Кремле.

Как ранее сообщал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, главным образом речь на переговорах будет идти о двусторонних отношениях Москвы и Минска. По словам главы МИД Белоруссии Владимира Макея, основным вопросом на встрече будет подготовка 28 союзных программ и их реализация в рамках Союзного государства Белоруссии и России.

После встречи лидеры дадут пресс-конференцию. По словам представителя Кремля, подписание каких-либо документов, в том числе касающихся вопросов интеграции, по итогам переговоров не планируется.

