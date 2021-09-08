Глава миссии наблюдателей от СНГ обсудил подготовку к думским выборам в Твери

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава миссии наблюдателей от СНГ за выборами в Госдуму, зампредседателя исполнительного комитета СНГ Ильхом Нематов во время поездки в Тверь обсудил подготовку к проведению предстоящих выборов в регионе. Об этом в среду сообщает штаб миссии наблюдателей от СНГ.

"Наблюдатели от СНГ получили подробную информацию от председателя избирательной комиссии Тверской области о мерах, принимаемых организаторами выборов по подготовке и проведению избирательной кампании, а также обеспечению безопасности ее участников в условиях пандемии", - приводятся в сообщении слова Нематова.

Как сообщила Нематову глава избиркома Тверской области Валентина Дронова, на выборах создали 45 территориальных и 1 172 участковые избирательные комиссии. Все обеспечили необходимым оборудованием. Нематов в свою очередь подчеркнул, что наблюдатели от СНГ на выборах будут руководствоваться принципами открытости и невмешательства в избирательный процесс, а также соблюдать законы России и нормы международного права.

Нематов также встретился с председателем Общественной палаты Тверской области Александром Бутузовым и обсудил вопросы организации наблюдения за предстоящими выборами со стороны общественности. По словам Бутузова, в регионе уже подготовили более 2,5 тыс. общественных наблюдателей, что будет способствовать открытому и прозрачному проведению предстоящих выборов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначеили на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.