Матвиенко: Курц заявил, что очень ценит конструктивное взаимодействие Австрии и России

ВЕНА, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что передала привет от президента РФ Владимира Путина канцлеру Австрии Себастьяну Курцу, который высоко оценил российско-австрийское взаимодействие.

"Сейчас была встреча с канцлером Австрии, накоротке, но тем не менее. Я ему передала привет от Владимира Владимировича [Путина]. Он сказал, что очень ценит наше конструктивное взаимодействие", - сказала Матвиенко журналистам в среду по итогам V Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене.

Спикер СФ отметила, что состоявшийся разговор был очень позитивным. По ее словам, российская сторона в ходе этой беседы назвала большим успехом Австрии проведение данной конференции, которая стала первым подобным международным мероприятием после введения ограничений, вызванных пандемией коронавируса.