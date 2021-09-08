Захарова призвала журналистов из Bild глубже изучить историю фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала "производителям сенсаций" из немецкой газеты Bild получше изучить историю фестиваля "Спасская башня", чтобы понять, что в этом мероприятии не может быть никакой политической пропаганды.

"Журналистам стоило бы знать и то, что "Спасская башня" - не "предвыборное ралли" какой бы то ни было партии, а ежегодный музыкальный фестиваль. И Линдеманн не первый немец, который принял в нем участие", - сказала она, напомнив, что в 2012 году в рамках этого же фестиваля на Красной площади выступал Музыкальный корпус Бундесвера. - Видимо, они тоже хотели внести свой вклад в предвыборные мероприятия в ходе президентской кампании 2012 года в России, но немного опоздали и приехали торжественно поздравлять победителя - Владимира Путина"

На прошлой неделе фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн выступил на фестивале "Спасская башня" с песней "Любимый город". Немецкая газета Bild возмутилась выступлением Линдеманна, усмотрев в этом мероприятии пропаганду. "Мягко говоря странные рассуждения привели этих, даже не знаю, то ли музыкальных критиков, то ли политических расследователей к выводу, что все это, как водится, неспроста, а Линдеманн, очевидно, таким образом стал причастен к выборной кампании в Государственную думу России", - информировала Захарова.

Комментируя фразы немецких журналистов о том, что исполненная Линдеманном старая песня "Любимый город" "часто используется в пропагандистских целях", Захарова отметила, что это лишь демонстрирует абсолютное непонимание авторами всей глубины, массива культурных пластов этого произведения. "В ней и романтика, которой в те годы была окутана профессия авиатора, и искреннее восхищение военными летчиками - молодыми советскими героями в небе над Испанией и Монголией, есть в ней и неуловимое предчувствие прощания с мирной жизнью, царящей в атмосфере мировой грозы, в ней - любовь к своему родному дому, которая так характерна для нашей культуры", - продолжила она.

"Кстати говоря, немецким журналистам стоило бы обратить внимание Киева, где музыкальный шедевр и был написан, на то, как мы бережно относимся к нашему совместному культурному наследию. Есть, чему поучиться", - добавила дипломат.

Дружба без политической конъюнктуры

При этом Захарова выразила сожаление в связи с тем, что немецкая газета не процитировала самого исполнителя, который заявил, что "музыка создает мосты между народами" и выразил благодарность за возможность спеть эту песню.

"А "производителям сенсаций" стоит уяснить, что в России к немцам относятся хорошо не только во время выборов. Несмотря на очень непростую связывающую нас историю, в черте нашего характера - умение прощать и не таить обиды. Это и есть широта русской души, о которой столько говорят за рубежом", - указала она.

По словам Захаровой, российская сторона готова к тому, чтобы по Красной площади на дружеском музыкальном фестивале маршировал музыкальный корпус Бундесвера или исполняла советские хиты немецкая звезда индастриал-метала.

"Такой "немецкий десант" в сердце России мы можем только поприветствовать. Ведь всегда помня о прошлом, мы устремлены в будущее и предлагаем дружбу, взаимовыгодное сотрудничество и взаимодействие вне политической конъюнктуры. Надеюсь, для немецкого народа это очевидно, несмотря на усилия Bild", - подчеркнула она.